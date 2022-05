Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo parlano di Lulù Selassié ma scoppia la polemica

Al Maurizio Costanzo Show, Manuel Bortuzzo ha parlato della fine della sua relazione con Lulù Selassié, definita da Maurizio Costanzo 'quella curiosa ragazza': le risate del nuotatore e i termini usati sul palco dello storico programma hanno fatto irritare i fan di Lulù Selassié che sono insorti sul web.

Manuel Bortuzzo, dopo il successo del film per la Tv Rinascere, sembra sempre più lontano dal mondo sportivo e sempre più protagonista dello showbusiness. Dopo aver lasciato Lulù Selassié con un comunicato ANSA, dopo essere stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ieri sera è approdato al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo ha trovato il modo di far irritare Mara Venier che, domenica scorsa, non lo ha voluto a Domenica In. La zia d'Italia non aveva gradito l'ospitata di Bortuzzo a Verissimo 24 ore prima, come aveva fatto sapere il portale di Davide Maggio.

La presenza di Manuel Bortuzzo da Maurizio Costanzo ha lasciato il segno, soprattutto per quello che è stato detto su Lulù Selassié. Il conduttore ha invitato nella stessa puntata anche Aldo Montano e, riferendosi all'amicizia nata tra i due sportivi all'interno del Grande Fratello Vip 6, ha detto che, a suo parere, il loro rapporto ha dato una marcia in più al reality, aggiungendo "non tanto con quella ragazza lì, come si chiamava..." e poi ha aggiunto "quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?". "L'ho lasciata. Lei fa la vita sua io faccio la vita mia, a 20 anni gli amori vanno e vengono, si l'ho lasciata io", ha aggiunto, provocando una sorta di ingiustificata stranding ovation da parte del pubblico che, probabilmente, non ha mai creduto a questa relazione nonostante Manuel avesse dichiarato di voler sposare la principessa incontrata nella casa di Cinecittà.

Alla fine del programma, come da decenni a questa parte, c'è stata la solita passarella da parte degli ospiti, quando Aldo Montano è tornato al proprio posto, Maurizio Costanzo, rivolgendosi a lui, ha detto "sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passarella", frase accompagnata da una mimica imbarazzante. Manuel ridendo ha replicato "e invece ci sta Aldo". Anche in questo caso alcuni spettatori si sono spellati le mani per applaudire, a differenza del pubblico da casa che ha assistito, in maniera perplessa, come si rileva dall'hashtag del programma, allo spettacolo che arrivava dallo storico Parioli.