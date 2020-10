Mattia Mura: tre suoi documentari premiati al JIFFA

Il documentarista toscano Mattia Mura si è aggiudicato due premi alla terza edizione di JIFFA, Jharkhand International Film Festival Awards (Ranchi, India). La cerimonia di premiazione del Festival, avvenuta in diretta online, vedeva il regista selezionato con quattro opere in concorso, tre delle quali sono state premiate dalla giuria.

The Choice of Staying e Drew Nikonowicz - Notes from Anywhere gli sono valsi infatti una menzione speciale della giuria come miglior Cinematographer (Europa); mentre Edu - A Travelling child ha ottenuto il premio come Miglior documentario internazionale a tema turismo.

"Una bella soddisfazione soprattutto per The Choice of Staying, alla sua prima proiezione. Spero di po_terlo presto mostrare in Italia! Nel frattempo, Covid permettendo, stiamo organizzando le proiezioni in Slovacchia e Ungheria per festeggiare questo primo splendido traguardo!"_ ha dichiarato il regista, che ha seguito la premiazione collegato in videoconferenza dalla Slovacchia, dove sta girando il suo prossimo progetto.

The Choice of Staying (48', 2020) racconta la storia della Comunità spirituale di​Damanhur, in Piemonte, attraverso gli occhi di una ragazza svedese, la quale, arrivata nella comunità per girare un documentario, ha invece scelto di restare a vivere al suo interno. Il film, primo lungometraggio documentario del regista, è alla sua prima proiezione mondiale ed è candidato al​ Premio Speciale della Giuria come miglior Documentario Internazionale.

Drew Nikonowicz - Notes from Anywhere (13', 2017), racconta l'esperienza in Italia di un giovane fotografo americano,​Drew Nikonowicz (vincitore dell'Aperture Portfolio Prize) e di come la sua pratica sia interconnessa con la percezione del mondo delle nuove generazioni. Il film, già finalista al​London Documentary Film Festival​ nel 2017 e Menzione d'Onore al​Quarantine Film Festival di Varna, in Bulgaria, è stato proiettato in molti festival internazionali.

I film saranno disponibili a partire da Ottobre e per circa un mese sul sito del​ Jharkhand Film Festival. La cerimonia di premiazione del Festival avverrà in contemporanea dal vivo e on line al Ranchi Complex Stadium l'11 Ottobre.

