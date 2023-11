Matthew Perry: le co-star di Friends al funerale del compianto attore (VIDEO)

Durante la giornata di ieri, le co-star di Friends si unite ai parenti di Matthew Perry per il funerale dell'attore presso il Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino agli studi Warner Bros. Secondo quanto riferito da una fonte anonima alla rivista People, tutte le stelle della celebre sitcom hanno presenziato la funzione: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

La fonte indica anche che il funerale è iniziato alle 15:00 ed è terminato alle 17:00. Ricordiamo che Perry è morto il 28 ottobre all'età di 54 anni nella sua casa a Los Angeles in seguito a quello che inizialmente sembrava un annegamento accidentale.

Matthew Perry, si indaga per omicidio e rapina: "Non c'è acqua nei polmoni"

Le forze dell'ordine hanno riferito che non sono state trovate droghe sulla scena e il Medico Legale della Contea di Los Angeles ha confermato che l'autopsia è stata completata e i risultati sono in attesa di un rapporto tossicologico. Tuttavia, un registro online riporta attualmente lo stato della causa della morte dell'attore come "rinviato" in quanto è "in attesa di ulteriori indagini".

La famiglia dell'attore ha rilasciato una dichiarazione il giorno dopo la sua morte, affermando: "Siamo devastati dalla tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico. Voi significavate molto per lui e apprezziamo l'immensa ondata di affetto".