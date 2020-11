Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time lo speciale "E poi...": anticipazioni

Matrimonio a prima vista Italia torna stasera su Real Time alle 21:20 con lo speciale in cui le tre coppie fanno un bilancio a mesi di distanza dal matrimonio: anticipazioni.

Stasera su Real Time, alle 21:20, torna Matrimonio a prima vista Italia con lo speciale E poi.... L'esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, torna protagonista di questo martedì sera a una settimana di distanza dall'annuncio delle dicisioni prese dalle tre coppie.

In base alle anticipazioni di quanto vedremo stasera, 24 novembre 2020, sappiamo che i fan del programma scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi successivi alla scelta finale. I protagonisti incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini, e racconteranno in un accesissimo e inatteso talk le loro emozioni, i loro ripensamenti, le loro conferme, le novità.

E a proposito di novità, non mancheranno i colpi di scena: dopo la scelta definitiva andata in onda 7 giorni fa, è infatti avvenuto un clamoroso scambio di coppia di quattro dei 6 concorrenti... E a quanto pare i mesi trascorsi nel frattempo non hanno risparmiato neppure la terza coppia, protagonista di un ulteriore colpo di scena nel finale di puntata.