Matrimonio a prima vista Italia 4, ultima puntata stasera su Real Time: anticipazioni

Matrimonio a prima vista Italia 4 giunge al termine: stasera su Real Time alle 21:20 andrà in onda l'ultima puntata dell'esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, quella intitolata "La decisione finale".

Manuel e Dalila, Davide e Martina, Sergio e Jessica, decideranno e comunicheranno ai tre esperti se restare insieme o chiedere il divorzio. Sempre stasera, ma solo per gli abbonati a discovery+, sarà disponibile in anteprima esclusiva sulla piattaforma OTT pay del gruppo, l'attesissimo speciale "...e poi", dove i fan del programma scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale. Lontano dalle telecamere, il tempo avrà addolcito o indurito i cuori delle coppie? L'amore vince davvero su tutto? I protagonisti incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dal life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto, e racconteranno in un attesissimo talk le loro emozioni, i loro ripensamenti, le loro conferme, le novità.

"Matrimonio a prima vista Italia" è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre.