Matrimonio a prima vista Italia 2021, sesta puntata stasera su Real Time: le anticipazioni

Torna stasera su Real Time alle 21:25 Matrimonio a prima vista Italia 2021 con la sesta puntata di questa edizione, che vedrà le coppie alle prese la vita quotidiana insieme.

Dalle anticipazioni dell'episodio, che si intitola "La convivenza", scopriamo che Clara tenta di placare la sua gelosia verso il marito, situazione contraria invece tra Santa e Salvatore: il gelo regna sovrano e i due decidono di incontrare uno degli esperti per ricucire un legame.

Francesco e Martina cercano invece di costruire un rapporto maturo: ci riusciranno?

Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

Il team di esperti è composto da: Nada Loffredi, la sessuologa che segue eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati; Mario Abis, il sociologo che fornisce agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi, creando una sorta di "fast track" per la formazione dell'intesa di coppia. È colui che rappresenta "la bussola" per agevolare l'incontro tra due mondi, quello dello sposo e quello della sposa, e favorirne l'unione. E poi c'è Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occupa dell'aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici. Rappresenta lo specialista che non si scoraggia davanti a nessuna difficoltà; sarà il supporto fondamentale in un "acceleratore di coppia".

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, che torna dopo gli incredibili ascolti dell'edizione 2020, è già visibile interamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.