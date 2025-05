Matrimonio a prima vista 14, la finale slitta ma le scelte sono fatte: chi resta insieme e chi vacilla

Il reality slitta di una settimana per dare spazio al nuovo show di Amadeus, ma su Discovery+ è già possibile vedere la puntata in anteprima: quali saranno le scelte delle tre coppie?

La puntata di Matrimonio a Prima Vista 14 che doveva andare in onda ieri sera è slittata alla prossima settimana per fare spazio al simulcast di Like a Star, il nuovo programma di Amadeus. Ma nessun problema: su Discovery+ è già tutto disponibile per chi non vede l'ora di scoprire che scelta hanno fatto le tre coppie in gioco. Francesca e Alessandro, Sara e Nicola e Giorgio e Adele avranno deciso di lasciarsi o di dare una chance al matrimonio?

Francesca e Alessandro: baci centellinati ma fiducia crescente

I primi a prendere la parola davanti agli esperti sono Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani. La loro storia non è partita con il botto: lui all'inizio era freddo, lei in cerca di tenerezza. Solo un bacio in 30 giorni, arrivato a sorpresa tre giorni prima della scelta, lascia Francesca in dubbio.

Ma alla fine sceglie di tenersi la fede: "Sono convinta che ancora c'è molto altro", dice. E lui la segue: "Dalla reunion è cambiato tutto". I due decidono di continuare il loro percorso insieme, con la benedizione degli esperti che invitano Francesca a parlare di più per "scatenare" Alessandro.

Sara e Nicola: amore a prima vista (e forse un bebè in arrivo)

Per Sara Di Lernia e Nicola Todde è tutto più semplice: complicità immediata, sorrisi, coccole e dichiarazioni d'amore. "Sono innamorato di Sara", confessa lui. E lei? Non è da meno. Dopo una convivenza serena in Emilia, Sara racconta che per lei "casa è dove sta lui".

Nessuna ombra nemmeno sul passato da "traditore" di Nicola: Sara vuole guardare avanti. Alla fine, la scelta è ovvia: restano sposati e sognano una famiglia. Nadia Loffredi lancia anche un indizio: "Vi aspettiamo con un'ecografia".

Giorgio e Adele: incastri difficili e il freno a mano tirato

Più turbolenta la decisione per Giorgio Badaracco e Adele Carlucci. Lui è frenato dai dubbi, lei si racconta senza filtri: vuole diventare madre entro i 40 anni, ma precisa che "non significa con te".

Giorgio si dice affezionato, ma parla di un amore "col freno a mano tirato". Gli esperti lo incalzano: "Ti aspetti l'onda dell'amore senza fare niente". Adele, però, gli dà fiducia: "Trenta giorni non bastano per conoscerci davvero". Così, anche loro scelgono di restare insieme, ma i punti interrogativi sono tanti.

Ora non resta che aspettare il prossimo episodio per scoprire se l'amore durerà davvero.