Matrimonio a Prima Vista 12, stasera l'ultima puntata: anticipazioni e scelte finali

Stasera su Real Time va in onda l'ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista: subito dopo su Discovery + conosceremo quello che è accaduto alle coppie

L'edizione 2024 di Matrimonio a Prima Vista, uno dei reality show più sorprendenti e discussi della televisione, sta per giungere al termine con il suo atteso finale di stagione, in onda stasera, 17 aprile, su Real Time alle 21:20. Il programma, prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery, ha offerto agli spettatori un esperimento sociale unico: il matrimonio precede la conoscenza.

Il destino delle quattro coppie nell'ultima punta del reality show

In questa stagione, l'esperimento ha coinvolto non solo single, ma anche persone che avevano già avuto esperienze matrimoniali precedenti o che erano genitori. Questa novità ha aggiunto ulteriore interesse alla dinamica del programma, poiché ha ampliato la varietà delle situazioni affrontate dagli aspiranti sposi.

Gli otto partecipanti, accuratamente selezionati tra migliaia di candidati, hanno accettato di affidarsi a un team di esperti per la scelta del loro futuro coniuge, sposando così un perfetto sconosciuto. Dopo aver vissuto insieme come marito e moglie, le quattro coppie protagoniste della stagione (Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi; Roberto Caruso e Stefania Gioachin; Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti; Ilaria Zanoli e Fabio Rossi", devono ora prendere una decisione fondamentale: rimanere insieme o divorziare.

Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari

Il finale di stagione promette di essere carico di emozioni, dubbi e scelte importanti da parte delle coppie, che comunicheranno le loro decisioni ai tre esperti del programma: Nada Loffredi, Marco Abis e Andrea Favaretto. Sarà interessante scoprire quali saranno le dinamiche emotive e le motivazioni che porteranno alla decisione finale di ogni coppia.

Inoltre, per gli spettatori desiderosi di approfondire ulteriormente le storie delle quattro coppie protagoniste, sarà disponibile in anteprima esclusiva su discovery+ lo speciale "...E POI". Questo speciale offrirà uno sguardo più approfondito sugli sviluppi delle relazioni delle coppie nel periodo successivo alla scelta finale, esplorando come il tempo trascorso lontano dalle telecamere abbia influenzato i loro sentimenti reciproci e quali siano stati gli esiti delle promesse e delle scelte fatte durante il programma.