Masterchef Italia, è morta Anna Martelli: l'ex concorrente aveva 74 anni

Lutto a Masterchef Italia, è morta l'ex concorrente Anna Martelli, la signora piemontese che aveva partecipato nel 2019 all'ottava edizione del cooking show di Sky. Martelli aveva 74 anni e il pubblico la ricorda per la sua simpatia e il suo grande amore per il marito Salvatore, scomparso nel 2016, a cui dedicava i suoi piatti.

La notizia della morte di Anna Martelli è stata diffusa oggi 8 agosto 2011 da Masterchef Italia attraverso i suoi canali social. Sulla pagina ufficiale di Twitter del talent show di Sky è stato pubblicato un post dove si legge: "è con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste".

Nel corso dell'ottava edizione del cooking show, Anna Martelli era stata apprezzata dal pubblico per la sua umanità e per il suo sorriso. Aveva 72 anni è raccontò nel corso del programma l'amore per i suoi 8 nipotini e la storia di Salvatore, il marito morto nel 2016 per un brutto male. Lei lo chiamava Maciste, per la sua stazza, lui la chiamava bimba, questo perché tra i due correvano 9 anni di differenza.

Amante della lirica, Anna Martelli aveva nelle tagliatelle al sugo il suo piatto preferito mentre per la cucina si ispirava alla madre, il suo motto era "La cucina è la porta al tempio della vita". La pensionata di Pecetto Torinese, ex infermiera, uscì alla tredicesima di MasterChef Italia 2019, vincendo quattro prove di squadra del cooking show.