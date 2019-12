Masterchef Italia 9, seconda puntata stasera su Sky Uno e Now TV: anticipazioni

Masterchef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la seconda puntata, decisiva per i cuochi dai grembiuli grigi: anticipazioni.

Masterchef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la seconda puntata che sarà decisiva per i concorrenti che hanno guadagnato il grembiule grigio nell'appuntamento della settimana precedente.

Nel secondo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda oggi, 26 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV - i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sceglieranno i 20 cuochi amatoriali protagonisti della nuova MasterClass.

Per i 27 che sognano di poter accedere alla sfida finale e di conquistare poi un posto nella MasterClass è arrivato il momento di misurarsi con le prove di abilità, una serie di sfide a tema, che verteranno proprio sui loro punti deboli. L'impresa è assai difficile: davanti agli occhi attenti di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli aspiranti chef dovranno fronteggiare le loro paure più grandi, colmare le lacune dimostrate durante i live cooking e superare i loro limiti per sorprendere i giudici. Solo i migliori di questi raggiungeranno i 20 che già si erano guadagnati il grembiule bianco nella sfida finale, che sarà una vera e propria lotta contro il tempo e contro se stessi. I cuochi amatoriali dovranno dimostrare di avere gli ingredienti giusti per entrare a far parte della cucina di MasterChef: carattere, creatività, velocità e organizzazione. Tra colpi di scena, lacrime e autocritiche, chi saranno i 20 aspiranti chef che otterranno dai giudici l'ambito grembiule bianco con il proprio nome? Il verdetto è tutto da gustare e la vera sfida per il titolo di nono MasterChef italiano può, finalmente, avere inizio!

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Masterchef Magazine

Dal 27 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno), torna anche MasterChef Magazine, la striscia quotidiana dove, le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef, saranno nuovamente grandi protagoniste. Ospiti di MasterChef Magazine anche alcuni tra i passati concorrenti, come la simpatica Anna Martelli, importanti chef tra cui Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai e Marco Sacco con la rubrica "Dalla Strada Alle Stelle"; tra gli ospiti più illustri di MasterChef Magazine anche Iginio Massari: il Maestro svelerà i suoi segreti "più dolci" direttamente dalla storica Pasticceria Veneto di Brescia affiancato dall'ultima vincitrice di MasterChef, Valeria Raciti.