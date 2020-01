MasterChef Italia 9, quinta puntata stasera su Sky Uno e Now TV: le anticipazioni

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quinta puntata che vedrà i concorrenti rimasti in gara cimentarsi con una Mystery Box alquanto peculiare, oltre a condurre naturalmente la brigata verso due nuove eliminazioni.

Le sfide nella cucina di MasterChef Italia 9 stanno mettendo a dura prova i nervi dei 16 aspiranti chef rimasti in gara. Il quinto appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda oggi, 16 gennaio, esordirà con un'insolita Mystery Box nella quale gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con le loro abilità manuali. Oggetto della prova sono, infatti, dieci ingredienti, tutti molto piccoli: veri e propri prodigi della natura, che, a dispetto delle loro dimensioni, nascondono in sé una grande forza, una concentrazione di sapore inaspettata. Solamente uno sarà giudicato il piatto migliore e darà al suo esecutore un notevole vantaggio al successivo Invention Test. "Protagonisti" del secondo step saranno i giudici di MasterChef, o meglio i frigoriferi delle loro case, contenenti alcune materie prime che solitamente consumano o che li contraddistinguono.

A seguire gli aspiranti chef si trasferiranno nell'incantevole e vivace Vico Equense, città natale di Chef Cannavacciuolo, gioiello della Costiera Sorrentina dove, da 17 anni, alcuni chef stellati si ritrovano per una tre giorni di festa tra street food gourmet e beneficenza ideata dallo chef Gennaro Esposito. Compito degli aspiranti chef, divisi in due brigate, sarà quello di proporre le loro idee di street food immergendosi nell'atmosfera festosa di Vico, proprio sotto gli occhi di Esposito. Al termine del servizio, entusiasmante e singolare per entrambe le brigate, il verdetto - deciso da una clientela numerosa e molto esigente - decreterà una delle due come vincitrice assoluta della competizione, spedendo l'altra direttamente al Pressure Test. Qui sarà ospite lo Chef stellato Lino Scarallo, che porterà nella cucina di MasterChef alcune delle sue più raffinate ed eleganti creazioni. Attenzione, creatività e ragionamento dovranno essere alla base della prova, ma il tempo a disposizione gioca sempre brutti scherzi creando scompiglio in cucina tra i candidati al titolo di nono MasterChef italiano.

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.