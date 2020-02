MasterChef Italia 9, penultima puntata stasera su Sky Uno: anticipazioni

Appuntamento stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la penultima puntata di Masterchef Italia 9: esterna a Parigi per i 5 rimasti in gara!

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno alle 21:15 con la penultima puntata che avvicina ancor di più i 5 concorrenti rimasti all'attesa e temuta finale.

Per uno tra Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò il sogno sta per diventare realtà. Di vincere Masterchef Italia 9, di conquistare 100.000 euro in gettoni d'oro e di pubblicare il proprio primo libro di ricette. Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il difficile compito di scegliere i quattro finalisti di questa edizione. In apertura dell'undicesimo appuntamento, i 5 aspiranti chef ancora in gara affronteranno una Mystery Box che farà letteralmente battere loro il cuore: ospiti speciali molto vicini ai concorrenti porteranno loro il "piatto del ricordo", una pietanza alla quale sono particolarmente legati. Reinterpretarlo e proporne una versione degna della cucina di MasterChef sarà la chiave giusta per guadagnare il vantaggio nel successivo Invention Test, che vedrà i cinque cuochi amatoriali migliori d'Italia cimentarsi proprio con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo: i due indosseranno le divise da Chef per mettersi ai fornelli e proporre due proprie creazioni che saranno poi cruciali ai fini della gara.

A seguire gli aspiranti chef vivranno uno dei momenti più emozionanti del loro percorso a MasterChef Italia. Per la prova in esterna dovranno gareggiare con le creazioni di Yannick Alléno, Chef e patron del pluristellato ristorante Pavillon Ledoyen di Parigi. Lavorare per la prima volta in una cucina stellata sarà un'impresa difficilissima per loro, chiamati a confrontarsi con piatti caratterizzati da estetica, tecnica e concept raffinatissimi. E infine, l'ultimo scoglio prima degli appuntamenti decisivi: il Pressure Test, questa settimana particolarmente insidioso, in cui tensione e adrenalina saranno alle stelle.

MasterChef Italia va in onda tutti il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.