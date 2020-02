MasterChef Italia 9, nona puntata stasera su Sky Uno: anticipazioni e ospiti

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la nona puntata: i concorrenti saranno per la prima volta alla guida di un vero ristorante.

Antonio, Davide, Francesca, Giulia, Luciano, Maria Teresa, Marisa, Nicolò e Vincenzo sono i nove aspiranti chef che continuano a darsi battaglia nella cucina di Masterchef Italia. Sono ufficialmente nella top ten di questa edizione ma, arrivati a questo punto, dovranno mettere da parte ogni certezza e dimostrare di saper osare con la creatività per sorprendere i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Nel nono appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2020, gli aspiranti chef alzeranno una Mystery Box con cinque diversi tipi di farina correlati a latte della stessa tipologia. Parola d'ordine della sfida: osare, l'intraprendenza nel proporre un piatto creativo e buono al palato dovrà essere l'ingrediente aggiuntivo per tentare di aggiudicarsi la prova e guadagnare un importante vantaggio nel successivo Invention Test. Nella seconda prova il tema sarà la cucina di lago, presentata dal primo degli ospiti, il giovane chef stellato Davide Caranchini, uno dei massimi esperti in materia, che presenterà tre delle sue difficili creazioni che faranno emergere le fragilità di alcuni concorrenti.

A seguire gli aspiranti chef si troveranno alle prese con una delle prove più difficili di MasterChef: prendere le redini di una vera cucina di un ristorante. Nell'elegante quartiere Brera, cuore di Milano, due locali molto noti, il "Santa Virginia" e "Da I Gemelli", apriranno le porte alle brigate, tra mille ostacoli, preparazioni complicate e la temutissima gestione delle comande. Chi riuscirà a soddisfare meglio i gusti e le aspettative della clientela? La brigata vincente potrà salire in balconata, mentre i membri della perdente dovranno indossare il grembiule nero per affrontare il Pressure Test, con ospiti gli Chef stellati Alfonso ed Ernesto Iaccarino.

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.