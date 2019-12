Masterchef Italia 9: Iginio Massari sarà uno dei giudici?

Masterchef Italia 9 è pronto a partire ma Iginio Massari sarà tra i giudici? Qualche settimana fa nessuno si sarebbe fatto questa domanda, ma gli spot mandati in onda da Sky hanno generato parecchia confusione facendo sorgere il legittimo dubbio.

Si sa già da un anno ormai, Masterchef Italia 2020 tornerà alla vecchia triade di giudici - che in quest'edizione saranno Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri -, dopo l'arrivederci di Joe Bastianich (che tornerà sempre come giudice ma in Italia's Got Talent, al fianco di Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini). Le voci su un quarto giudice si rincorrono fin da quando il ristoratore italo-americano ha salutato lo show e molta confusione in tal senso ha creato lo spot in onda dal 25 novembre in cui compare anche Iginio Massari, sommo tra cotanto giudizio.

Ce lo avete chiesto a furor di popolo ed eccolo qui: IL PROMO DI #MasterChefIt!

I giudici vi aspettano su @SkyUno e @NOWTV_It il 19 dicembre: LET'S MAKE FOOD GREAT AGAIN! pic.twitter.com/8DPTS2ajRW — MasterChef Italia (@MasterChef_it) November 25, 2019

Molti spettatori, in realtà, chiedono che il vate della pasticceria entri a far parte dello show fin da quando Carlo Cracco ha abbandonato la competizione ma pare che per lui non sia ancora arrivato il momento di entrare nel squadra di giudici di Masterchef Italia. Quindi Iginio Massari non sarà il quarto giudice della nona edizione, come pare aver chiarito l'ultimo spot in ordine di tempo apparso sui social della trasmissione di Sky. In compenso parecchi rumor parlano di una sorpresa agli spettatori che avrebbe per protagonista proprio Massari.

Non resta, dunque, che attendere il fischio d'inizio, il prossimo 19 dicembre, e poi ogni giovedì, dalle 21.15, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) o in streaming su Now TV.