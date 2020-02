MasterChef Italia 9, decima puntata stasera su Sky Uno: anticipazioni

MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno alle 21:15 con la decima puntata che avvicina ancor di più i 7 concorrenti rimasti all'attesa e temuta finale.

Per loro il traguardo è sempre più vicino, ma il cammino è minato da numerose prove: solo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno l'ultima parola e il delicato compito di scegliere chi merita di proseguire la corsa per il titolo di nono MasterChef italiano, vincere 100.000 euro in gettoni d'oro e pubblicare il primo libro di ricette.

Nel decimo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy gli aspiranti chef affronteranno una Mystery Box "colorata", per la quale avranno a disposizione quaderno, penne e colori a simboleggiare il primo step che precede ogni grande ricetta, la sua ideazione. Compito di ciascuno sarà quello di scrivere e disegnare un proprio piatto, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.

Il vincitore della Mystery Box avrà il grande vantaggio di incontrare, in anteprima, nell'Invention Test, il giovane chef stellato Jeremy Chan, la cui filosofia di cucina ha, come ingrediente di base, la contaminazione culturale. Davanti a preparazioni eleganti ma complicate, chi riuscirà nell'impresa di presentare un piatto all'altezza di quello dello Chef?

A seguire un temutissimo ritorno: lo Skill Test, composto da tre round, ognuno incentrato su una diversa tecnica di cottura promossa da ciascun giudice. Nonostante la tecnica sia la competenza espressamente richiesta dalla prova, come sempre risulteranno fondamentali anche il gusto e la creatività dei piatti. Tenere alta la concentrazione e mettere in gioco tutte le proprie capacità tecniche saranno elementi essenziali per salvarsi e poter compiere un ulteriore passo di avvicinamento alla finale.

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.