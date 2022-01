MasterChef Italia 11, quinta puntata stasera su Sky Uno e NOW: alla scoperta della cucina povera

MasterChef Italia 11 torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15: nella quinta puntata la prova in esterna in Trentino e la cucina povera.

Stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - torna MasterChef Italia 11 con la sua quinta puntata.

La competizione diviene sempre più serrata e un emozionante viaggio tra i ricordi del passato donerà linfa ed energia. Gli aspiranti chef dovranno affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto tra i fornelli più ambiti della Penisola.

La Mystery Box accompagnerà i concorrenti alla riscoperta delle radici più profonde e dei ricordi dell'infanzia, attraverso gli ingredienti più umili e l'essenzialità della cucina povera. Cipolle, patate, pane e altri prodotti di scarto dovranno dare vita a un piatto in grado di sorprendere il palato dei tre giudici. Oltre alle abilità in cucina, infatti, l'ingrediente segreto per trionfare nella prova sarà l'emozione, scaturita dalle loro origini e dalle commoventi storie di vita dei cuochi amatoriali.

L'Invention Test sarà un'evocativa rassegna dei piatti del cuore dei giudici, tra ricordi d'infanzia e simpatici aneddoti, presentati agli aspiranti chef tra i fornelli del cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy. Il viaggio alle radici della cucina proseguirà poi tra le pittoresche montagne e le bellezze naturali della Val di Sole, in Trentino, dove ad attenderli troveranno un'insidiosa prova a squadre con protagonista il fieno.

Il Pressure Test, infine, stuzzicherà la creatività dei concorrenti, aumentando la loro determinazione e la loro tenacia. Tenere allacciato l'ambito grembiule e continuare il proprio sogno diventa sempre più complicato: chi tra i cuochi amatoriali riuscirà a proseguire il percorso tra i fornelli di MasterChef Italia?