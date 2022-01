MasterChef Italia 11: due eliminazioni dolorose lasciano in lacrime tutti i concorrenti (VIDEO)

Non ha ammesso errori la quarta puntata di MasterChef Italia 11, funestata da due eliminazioni che hanno lasciato tutti gli altri concorrenti in lacrime.

Una serata piena di pathos e di novità, che ha visto, oltre al primo Skill Test di stagione, anche l'esordio di una delle novità assolute della nuova edizione del cooking show.

Un quarto appuntamento che ha fatto ancora una volta il pieno di ascolti, con una media di 829.000 spettatori con 3,1% di share e 1.158.111 contatti, in linea con la media dei precedenti appuntamenti.

Merito anche della Golden Mystery Box, che ha aggiunto un po' di pepe a una prova spesso presa sottogamba all'interno della Masterclass. In palio, per i migliori, la balconata, evitando così l'Invention Test e il rischio di eliminazione. Dentro la box scintillante si nascondevano 10 condimenti provenienti da ogni parte del mondo, ai concorrenti il compito di sceglierne uno per la preparazione di un piatto che ne esaltasse il sapore: il burro norvegese Sandefjord, l'Irish Champ, la salsa Rouille o maionese provenzale, il Chimichurri argentino, la Jäger Sauce svizzera, la Mojo delle Canarie, l'aspra salsa georgiana Tkemali, la Mole messicana con peperoncino, la Nuoc Mam a base di pesci fermentati, infine il Ponzu giapponese con aceto di riso. Il miglior piatto alla fine è Colazione a Kyoto di Mime, in grado di esaltare la salsa Ponzu, impreziosita con zenzero, vongole e capesante. Subito in balconata anche Tracy, Lia e Carmine.

I primi grandi problemi per qualcuno sono arrivati con l'Invention Test, focalizzato sulla cucina moderna dove la tradizione nostrana incontra l'innovazione grazie a due ospiti speciali: Sarah Cicolini, giovane chef abruzzese con due Gamberi sulla guida del Gambero Rosso e proprietaria del ristorante Santo Palato a Roma, ha presentato i suoi Rigatoni alla Pajata con crema di pecorino, erbe fresche e concassé di pomodoro; e Diego Rossi del ristorante Trippa a Milano, chef dell'anno 2020 per Identità Golose, che ha mostrato il suo Vitello tonnato condito con salsa tonnata e capperi di Pantelleria, pepe nero e sale.

I cuochi amatoriali hanno dovuto riprodurre uno dei due piatti in un'originale versione: il migliore è Tra me e mamma, il vitello tonnato e tonno scottato con cetriolino fritto di Mery, mentre i piatti peggiori sono Pajata a modo mio cucinato da Federico, con besciamella al latte di cocco e pecorino con lardo e basilico; Pajata in tre con basilico viola e crema di pajata e ricotta, e Pajata 'a capa 'e sotto con soffritto di pomodori con olive e acciughe su fonduta di pecorino e parmigiano, cucinati dalla coppia di fidanzati Nicky Brian e Andrealetizia. I giudici alla fine hanno deciso che è proprio quest'ultima sarebbe stata la prima eliminata della puntata, salutando i fornelli di MasterChef Italia.

Ancora una dolorosa separazione per tutta la Masterclass in seguito al primo Skill Test della stagione, che ha il sapore dolcissimo del miele, ma nasconde insidie e difficoltà: tre prove ideate ciascuna da uno dei tre giudici, ogni cuoco poteva conquistare in qualsiasi momento la salvezza, in caso contrario si andava avanti e si accedeva al livello successivo fino alla sfida finale, che ha portato alla seconda eliminazione della serata.

Il terzo e ultimo step, a cui si è aggiunto Federico, era dedicato alla pasticceria e chef Cannavacciuolo ha svelato un suo delizioso dessert con Idromele, polline e favo crudo, prima di concedere ai concorrenti 70 minuti per preparare un dolce coi medesimi ingredienti. Alla fine sono saliti in balconata Dalia grazie al tortino Ups m'è cascata l'idea; Christian con l'omonimo bignè ripieno; Elena per la crostatina Api nel piatto; Federico grazie agli Struffoli 2.0; infine in extremis si è salvato anche Nicholas con il suo Pan di spagna al polline destrutturato. A essere eliminata è stata l'imprenditrice 53enne catanese Rita: a salutarla i suoi colleghi che, tra le lacrime, le hanno dedicato un ultimo affettuoso applauso.