MasterChef Italia 11: anticipazioni della settima puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Le sfide a MasterChef Italia 11 non si fermano e corrono sul filo dell'equilibrio. Stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - i cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità, per conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tenere allacciato l'ambito grembiule.

A inizio serata arriverà il verdetto del ballottaggio, rimasto in sospeso, tra Bruno e Christian: tenuti in standby per una settimana dopo il Pressure Test di Trieste, conosceranno la loro sorte al rientro nella cucina di MasterChef Italia. Subito dopo ripartirà immediatamente la gara con un nuovo momento carico di tensione: tornerà la Golden Mystery Box, che nasconderà al suo interno due anime opposte da equilibrare magistralmente con le capacità ma anche con un pizzico di strategia. Da un lato ci saranno i sapori forti di ingredienti come l'aringa salata, la carne di pecora, il peperoncino jalapeno, il peperone rosso e il formaggio francese, dall'altra parte i toni delicati del carosello, del cottage cheese, dei lamponi, dell'ombrina e della salicornia.

Durante l'Invention Test arriverà tra i fornelli della Masterclass una dolcissima brezza marina grazie a Lele Usai, lo chef marinaio esperto di trasformazione del pesce, con una Stella Michelin al suo ristorante Il Tino a Fiumicino. L'aria di mare non porterà sollievo tra i cuochi ma una nuova sfida da superare per poter conservare il proprio posto all'interno della gara: i piatti di Chef Usai ad altissima difficoltà alzeranno ancora una volta l'asticella della competizione. Infine, senza un attimo di respiro, arriverà il secondo Skill Test di stagione: tre temutissime prove tecniche, studiate appositamente dai giudici e dedicate ai prodotti di origine animale, attendono i concorrenti per testarne le capacità. Chi tra loro proseguirà il proprio sogno a MasterChef Italia?