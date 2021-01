Masterchef Italia 10: record di ascolti stagionale per la quarta puntata

Masterchef Italia 10 conferma, con la quarta puntata e con il nuovo record di ascolti stagionale, di godere di ottima salute. La serata di ieri del talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, in onda su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato una media di 1.148.335 spettatori col 3,72% di share, in crescita del +14% rispetto all'omologa serata dello scorso anno.

Il primo episodio ha raggiunto 1.218.084 spettatori medi e il 3,5% di share (+13% rispetto alla precedente edizione), con il 76% di permanenza e 1.610.393 contatti, risultando così ad oggi l'episodio più visto di questa stagione; il secondo, ha ottenuto 1.078.586 spettatori e il 4% di share (+16% nel confronto con l'omologo della scorsa stagione), con il 76% di permanenza e 1.423.836 contatti. Ottimo il riscontro nei sette giorni, inoltre, per gli episodi trasmessi la sera del 31 dicembre, che hanno raccolto nel complesso 1.987.327 spettatori medi, in crescita del +5% rispetto all'omologa serata della scorsa edizione.

Determinati e agguerriti come non mai, gli aspiranti chef di questa edizione di MasterChef Italia stanno dimostrando di non voler mollare nemmeno per un attimo la presa e si danno battaglia per continuare il proprio percorso nelle cucine del cooking show. Purtroppo negli episodi di ieri sera, Irish, uno dei preferito del pubblico, e Sedighe hanno dovuto lasciare sul proprio banco il grembiule, eliminati dopo sfide accesissime e senza esclusione di colpi.