Masterchef Italia 10, Monir e l'incontenibile antipatia per Valeria: "Cambiatemi posto" (VIDEO)

Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 10, Monir non è più riuscito a trattenere la proprio antipatia verso Valeria e ha chiesto di cambiare postazione per non starle più accanto.

Vicini di postazione, Valeria e Monir, ma lontanissimi caratterialmente. Le simpatie e le antipatie, all'interno della Masterclass di MasterChef Italia 10 quest'anno sono decisamente evidenti.

Tra Valeria e Monir, come si evince dal video, pare non scorrere buon sangue. Alla fine del suo turno agli assaggi dell'Invention Test di ieri sera - in cui i cuochi amatoriali erano chiamati a replicare una delle creazioni dell'ospite d'onore, il talentuoso e acclamato chef 22enne Flynn McGarry - enfant prodige della cucina internazionale - Valeria è tornata al suo posto dove però si è acceso un battibecco con il collega. Che ha chiesto addirittura di cambiare postazione!

Litigi che non compromettono il risultato dello show - in onda ogni giovedì sera su Sky Uno - in termini di ascolti, anzi: l'appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto 1.159.598 spettatori medi col 3,92% di share, in salita del +12%rispetto alla precedente stagione e il 73% di permanenza; nel dettaglio, il primo è stato l'episodio più visto della stagione fino a questo momento, in crescita del +9% rispetto alla omologa puntata della scorsa edizione. Durante la messa in onda, Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky.

Da record il risultato nei sette giorni: gli episodi della scorsa settimana hanno totalizzato una media serata di 2.195.609spettatori medi, +13% rispetto alla precedente edizione e +4% nei confronti della settimana scorsa. Si tratta del miglior risultato delle ultime 3 edizioni di MasterChef Italia: bisogna ritornare alla stagione 7 per trovare una performance simile.

Masterchef Italia 10 è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand.

Immagini concesse da Sky