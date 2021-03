MasterChef Italia 10, la finale stasera su Sky Uno: chi sarà il vincitore?

MasterChef Italia 10 torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, per l'ultima volta: quella che andrà in onda tra poche ore sarà infatti la finale dell'edizione, che decreterà il vincitore, o la vincitrice, tra i 4 concorrenti rimasti in gara.

Antonio, Aquila, Irene e Monir: sono loro gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale di MasterChef Italia. Tra loro, solo uno conquisterà i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, aggiudicandosi così il titolo di decimo MasterChef italiano, 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, con Baldini&Castoldi. Tra loro e il trionfo finale, però, le ultime esaltanti e decisive prove, a partire da uno Skill Test durissimo, diviso come sempre in tre step, ognuno dei quali prevede una possibilità di salvezza e la conquista dell'ambitissima casacca con il proprio nome, simbolo di accesso alla finalissima.

Per questa battaglia all'ultima ricetta, arriveranno in studio due grandissimi ospiti: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante "da Vittorio" a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica "50 Best Restaurants", tre stelle Michelin con il suo "Mirazur" a Menton. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, osserveranno con attenzione le prove e consegneranno l'agognata casacca solo a chi dimostrerà di essere davvero pronto alla grande sfida finale.

Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV - si chiuderà in bellezza con la prova cruciale, la più sognata: la presentazione dei menù dei finalisti ai tre giudici. Un modo per gli aspiranti chef di raccontarsi, di mettere nelle loro creazioni tutto quello che hanno imparato, di dare un'idea della loro cucina, di dove vogliono arrivare nel futuro. I giudici valuteranno il percorso, il viaggio nel gusto, l'intuizione. Chi riuscirà a sorprendere, a superare il confine fra il voler essere uno chef e il dimostrare di esserlo effettivamente, sarà consacrato vincitore della decima edizione di MasterChef Italia.