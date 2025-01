Mary Poppins e il Cappellaio Matto appariranno in versione horror nel film Poohniverse

Il produttore del film Poohniverse, in arrivo entro la fine del 2025, ha svelato la presenza di altri due personaggi iconici della letteratura per ragazzi.

Nel film Poohniverse: Monsters Assemble, che unirà le storie proposte con i film che compongono il Twisted Childhood Universe diretto da Rhys Frake-Waterfield, saranno presenti anche Mary Poppins e il Cappellaio Matto.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale americane entro la fine del 2025, dopo la distribuzione di Peter Pan's Neverland Nightmare, Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstrung.

L'anticipazione su Poohniverse

Il produttore Scott Chambers, intervistato da ComicBook, ha rivelato che i tre principali antagonisti del film Poohniverse saranno proprio Mary Poppins, Peter Pan, e il Cappellaio Matto.

Nell'intervista si rivela la famosa tata verrà mostrata in una versione malvagia: "Non ne ho parlato ancora molto, ma Mary Poppins apparirà e sarà una ladra di bambini. Sono certo che lei e Peter Pan andranno incredibilmente d'accordo".

Chambers ha aggiunto: "E poi c'è anche il Cappellaio Matto. Penso che quei tre saranno i peggiori tra i peggiori. Abbiamo mostrato Peter e prossimamente daremo spazio anche agli altri due nei rispettivi film".

Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, la recensione: l'orsetto e i suoi amici sono sempre più cattivi

Una versione particolarmente dark dei personaggi

Scott ha parlato dell'universo horror ispirato ai classici per bambini ribadendo: "Ogni film sembrerà diverso e Peter Pan's Neverland Nightmare è incredibilmente dark per un motivo. Ho bisogno che proviate delle sensazioni specifiche nei confronti di Peter Pan prima di arrivare a Poohniverse, perché ho bisogno che non vi piaccia, ho bisogno che siate immediatamente contro di lui. Perché quando entra nell'arena con, ad esempio Pooh, ho bisogno che guardiate Pooh pensando che non è poi così male".

Per ora gli appassionati del genere horror non possono quindi che attendere per scoprire i dettagli della versione horror dell'amata tata e del personaggio tratto da Alice nel paese delle meraviglie, interpretato in passato da Johnny Depp nei film live-action ispirati all'opera di Lewis Carroll.