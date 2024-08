Marvel United, il gioco da tavolo in cui dovete salvare il mondo, è in sconto su Amazon

Su Amazon potete attualmente trovare Marvel United in sconto; si tratta del gioco da tavolo tematico in cui i giocatori dovranno indossare i panni dei propri supereroi preferiti così da fare la differenza.

Il vastissimo universo narrativo costruito nel tempo da Marvel offre, da sempre, tantissimi spunti e stimoli agli appassionati e ai creativi coinvolti, al punto di rendere totalmente imprevedibili le possibilità per ogni protagonista a lungo termine. Da una creatività così elastica sono spuntati tutti i gadget e soprattuto i giochi da tavolo che hanno preso e coinvolto in prima persona i fan di tutte le età. Ecco che l'amore nei confronti dei vari supereroi ha raggiunto pure la dimensione ludica e videoludica, regalando esperienze impresse nell'immaginario casalingo dei fan.

Partendo da ciò, vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il gioco da tavolo Marvel United in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, l'esperienza collaborativa in questione è disponibile a 24,99€, con uno sconto del 38% sul prezzo consigliato. Se interessati all'acquisto passate dal box qui sotto, o in alternativa cliccate su questo indirizzo.

Marvel United

Durante le varie partite a Marvel United i giocatori indosseranno i panni dei più celebri eroi Marvel così da collaborare per fermare il piano di un potente Criminale controllato dallo stesso gioco. Ci sono vari criminali con diversi piani da fermare. I supereroi avranno il compito di scegliere le carte da giocare dai loro mazzi unici. Questi offrono non solo azioni e superpoteri diversi da usare, ma possono anche entrare in combinazione con le azioni degli altri per compiere l'impossibile. L'obiettivo madre sarà quello di salvare il mondo. Siete pronti a mettere a frutto le vostre capacità?

Avengers: Doomsday, il quinto crossover Marvel si accolla il (gigantesco) rischio dell'Apocalisse

Nella scatola di Marvel United trovate: 7 miniature eroe, 3 miniature criminale, 84 carte eroe, 3 schede del criminale, 36cCarte piano supremo, 18 carte minaccia, 8 luoghi, 1 guida della missione, 3 carte missione, 3 carte sfida, 156 segnalini, 1 contatore del criminale e un regolamento.