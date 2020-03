Marvel svela un nuovo progetto su Facebook per errore?

Eternals: i costumi del film

Il titolo di un nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe sarebbe stato svelato per errore tramite una pagina Facebook. Già la scorsa estate avevamo commentato questo fenomeno, legato a pagine non ancora disponibili per il pubblico ma rintracciabili tramite ricerca manuale per chi sapesse esattamente cosa vuole scovare in rete.

In precedenza, alcune di queste pagine - quelle degli Eternals, di Shang-Chi e di Moon Knight, per esempio - si sono rivelate veritiere (ma nel caso di Shang-Chi è d'uopo ricordare che il film era stato annunciato in fase preliminare già nel 2005). Per ora non è detto che la nuova pagina sia effettivamente farina del sacco della Marvel (Screen Rant, che ha riportato la cosa in America, sottolinea che potrebbe trattarsi di un falso), ma qualora lo fosse segnalerebbe un'evoluzione interessante per una parte specifica del MCU.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Chloe Bennet interpreta Skye in S.O.S.

L'URL in questione sarebbe infatti il seguente: http://www.facebook.com/MarvelsQuake. Si riferirebbe al personaggio di Daisy Johnson, alias Quake, protagonista femminile della serie Agents of S.H.I.E.L.D., in onda su ABC dall'autunno del 2013. Il serial, incentrato sull'agenzia spionistica della Marvel e inizialmente capitanato da Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, amato comprimario dei film della Fase Uno, giungerà a termine quest'anno con la settima stagione, incentrata sui viaggi nel tempo e sul passato dell'agenzia, e porrà termine (per ora) alla programmazione Marvel su un canale generalista negli Stati Uniti.

Qualora la pagina Facebook di cui sopra fosse veritiera, ciò vorrebbe dire che la Casa delle Idee ha in mente di continuare a utilizzare il personaggio di Daisy (Chloe Bennet), un'Inumana capace di manipolare l'energia sismica. Raccontare le sue nuove avventure, o al cinema o su Disney+, sarebbe una strategia efficace per tornare a occuparsi della mitologia degli Inumani, precedentemente protagonisti di una miniserie su ABC che a detta di molti fan è il prodotto peggiore legato al Marvel Cinematic Universe.