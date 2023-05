Marvel Legends: Hasbro Pulse annuncia due nuovi prodotti Marvel degli anni '90

Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per collezionisti ed appassionati, ha appena annunciato due nuovi prodotti che si aggiungono alla serie Marvel Legends: scopriamoli insieme!

Per tutti i fan che desiderano ricreare le migliori scene del loro cartone animato d'infanzia preferito, questo set di due action figure permetterà loro di entrare in azione! Disegnate per assomigliare ai personaggi di Mary Jane Watson e Green Goblin del cartone animato Spider-Man: The Animated Series del 1994, con dettagli di qualità premium, molteplici punti di snodo e 6 accessori ispirati alla serie.

I fan del Marvel Cinematic Universe si sentiranno all'interno del mondo Marvel con questa riproduzione in scala 1:1 dell'elmo di Magneto. Fedele al 100% all'originale, si tratta di un articolo da roleplay essenziale per ogni fan degli X-Men e della Marvel.