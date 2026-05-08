Marracash, aperte le prevendite del docufilm al cinema il 25-26-27 maggio

Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash, il primo docufilm dedicato a Marracash, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale il 25, 26 e 27 maggio.

È disponibile da oggi anche il trailer ufficiale del film, che racconta un anno cruciale nella vita e nella carriera del rapper milanese, culminato con un traguardo storico: il primo tour negli stadi mai realizzato da un rapper italiano e la consacrazione sul palco dello stadio San Siro di Milano.

Cosa racconta il docufilm su Marracash

Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, King Marracash ripercorre il cammino artistico e personale di Fabio Rizzo, intrecciando immagini intime, backstage e testimonianze di amici, collaboratori e protagonisti della scena musicale italiana. Nel film compaiono infatti Elodie, Guè, Massimo Recalcati, oltre a Deleterio, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar e Rame.

Diretto da Pippo Mezzapesa, che firma anche soggetto e sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, il documentario segue il percorso dell'artista dagli inizi nei quartieri popolari della Barona fino al successo nazionale. Un viaggio che mette al centro luci e ombre della sua carriera, il rapporto con la famiglia, la fragilità personale e la capacità di trasformare il proprio vissuto in musica.

Locandina di King Marracash

I luoghi simbolo dell'infanzia del rapper

Il racconto accompagna lo spettatore nei luoghi simbolo dell'infanzia di Marracash, tra le periferie di Milano e la Sicilia delle sue origini, mostrando da vicino la quotidianità dell'artista, le relazioni, il lavoro creativo e il peso del successo. Il film si presenta come la chiusura ideale del percorso artistico che ha consacrato Marracash come uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana.

Il docufilm culmina infine con un grande Block Party organizzato nel quartiere dove tutto è iniziato: un concerto-evento pensato come restituzione simbolica alla propria comunità e come testimonianza di riscatto personale. Un finale che racchiude il senso più profondo del progetto: dimostrare che anche chi arriva dalla "periferia di tutto" può riscrivere il proprio destino e diventare il King del rap italiano.