Markie Post: morta l'attrice di Giudice di notte, aveva 70 anni

Markie Post è morta il 7 agosto 2021: l'attrice del telefilm Giudice di notte aveva 70 anni ed ha perso la sua battaglia contro un tumore che le era stato diagnosticato circa quattro anni fa. La notizia è stata diffusa dalla sua manager, Ellen Lubin Sanitsky, che lo ha comunicato a Deadline.

Nata a Palo Alto in California, Markie Post, figlia dello scienziato Richard F. Post e della poetessa Marylee Armstrong, era nota al grande pubblico per il suo personaggio di Christine Sullivan, il difensore d'ufficio di Giudice di notte, la serie trasmessa negli Stati Uniti dalla rete generalista NBC e nel nostro paese da Italia 1. L'attrice ha vestito i panni di Christine per 159 episodi andati in onda tra il 1984 e il 1992.

Nella sua lunga carriera, Markie Post ha preso parte a numerose serie di successo, ricordiamo Professione Pericolo, dove ha interpretato il personaggio di Terri Michaels per 65 episodi. Negli ultimi anni l'abbiamo vista in The Kids Are Alright e nella serie originale Netflix Soundtrack, in precedenza aveva partecipato a serie note anche nel nostro paese come L'incredibile Hulk, Scrubs, Buck Rogers, Chips e Chicago P.D.,

Markie Post è stata sposata con Stephen Knox, che aveva incontrato al St Lewis & Clark College. Dopo il divorzio dal primo marito ha sposato Michael A. Ross con cui ha avuto due figlie.