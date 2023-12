Marisa Pavan: morta a 91 anni l'attrice de La rosa tatuata

Morta il 6 dicembre 2023 l'attrice Marisa Pavan, che sfiorò l'Oscar come miglior attrice non protagonista ne La rosa tatuata.

Marisa Pavan, l'attrice italiana che fu candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per La rosa tatuata nel 1955, è morta il 6 dicembre 2023 nella sua casa di Gassin, in Francia, all'età di 91 anni. La notizia della sua morte è stata riportata sul suo account Facebook ufficiale.

Sad news for you today dearest admirers of Marisa... ✝️ Maria Luisa Pavan Aumont (June 19, 1932 - December 6, 2023)... Pubblicato da Marisa Pavan - marisapavan.com su Mercoledì 6 dicembre 2023

Pavan, sorella dell'attrice Pier Angeli, protagonista di una tormentata storia d'amore con James Dean, era apparsa in film come Diane (1956), a fianco di Lana Turner, L'uomo dal vestito grigio (1956) con Gregory Peck, e nel noir Mezzanotte a San Francisco (1957) con Tony Curtis.

Ne La rosa tatuata, Marisa Pavan interpretava Rosa, che piange la morte del marito fino all'incontro con un camionista interpretato da Burt Lancaster. L'attrice non conquistò l'Oscar perché le fu preferita Jo Van Fleet, anche lei apparsa in La rosa tatuata, ma premiata dall'Academy per La valle dell'Eden.

Nel 1956, Marisa Pavan sposò l'attore francese Jean-Pierre Aumont, e i due rimasero insieme fino alla morte di Aumont nel 2001. L'attrice lascia i suoi figli, Jean-Claude e Patrick.