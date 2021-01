Mario Santonastaso, morto il cabarettista che fece coppia col fratello Pippo

Mario Santonastaso è morto l'8 gennaio 2021 all'età di 83 anni: negli anni settanta ha raggiunto la celebrità come cabarettista in coppia con il fratello Pippo Santonastaso.

Mario Santonastaso è morto a Bologna all'età di 83 anni l'8 gennaio 2021 ma la notizia è stata diffusa solo stamattina: era un volto noto al pubblico televisivo degli anni settanta grazie alla sua collaborazione con il fratello Pippo con il quale aveva costituito un duo comico di grande successo.

Mario Santonastaso era nato a Castel San Giovanni nel 1937. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come chitarrista nel gruppo I Ricercati. I due fratelli hanno iniziato a esibirsi come cabarettisti nel famoso Derby di Milano dove Mario accompagnava il fratello alla chitarra durante gli sketch. Nel 1970 approdano in televisione nel programma Ti piace la mia faccia? di Marcello Marchesi. Mario con il fratello Pippo Santonastaso costituisce un duo comico molto apprezzato dal pubblico televisivo, infatti subito dopo partecipano a Per un gradino in più e Chi è di scena?. Il grande successo li porta ad avere nel 1974 un programma tutto loro: Uno + Uno = Duo.

Mario e Pippo Santonastaso appaiono in numerose trasmissione della meta degli anni settanta e ottanta, in particolare sono tra gli ospiti fissi dell'edizione del 1977-78 di Domenica in (Uffa, domani è lunedì) e Gran Canal di Corrado su RAI 2. A differenza di Pippo, Mario non ha avuto una carriera cinematografica concentrandosi molto sul teatro.