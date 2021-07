Mario Draghi, oggi la conferenza stampa sul green pass: a che ora e dove seguirla in TV e in streaming

Prevista per oggi, giovedì 22 luglio 2021, la conferenza stampa in cui il premier Mario Draghi illustrerà i dettagli del green pass: ecco a che ora e dove seguirla in TV e in streaming.

Grande attesa per la conferenza stampa di Mario Draghi che, oggi, in diretta, subito dopo il consiglio dei ministri, annuncerà pubblicamente tutte le novità relative al green pass, in vigore dal 5 agosto anche in Italia.

A che ora

L'intervento di Mario Draghi è previsto intorno alle 19:00 di stasera, giovedì 22 luglio.

Cosa annuncerà il premier? I dettagli non sono ancora noti ma sappiamo al momento che il green pass diventerà obbligatorio anche in Italia, a partire dal prossimo 5 agosto. La novità è che sarà valido anche con una sola dose di vaccino e sarà necessario per entrare in cinema e teatri, nei locali in cui è consentita la consumazione al tavolo, per partecipare a eventi sportivi, fiere, sagre, convegni, per andare in piscina e in palestra, ma anche per entrare in parchi divertimento, sale gioco e per partecipare a concorsi. Le discoteche invece resteranno chiuse.

Dove vederla

La conferenza stampa di Mario Draghi si potrà seguire in TV intorno alle 19:00 in diretta su Rai1, grazie allo speciale TG1 che sarà trasmesso all'interno della seconda parte di Estate in diretta. Per questa ragione oggi non andrà in onda Reazione a catena.

Mediaset trasmetterà l'intervento su Rete 4 all'interno di Speciale TG4 - Draghi e l'estate del Green Pass.

Diretta anche per La7, dove è in onda fin dalle 17:00 uno Speciale TgLa7 condotto da Enrico Mentana.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Infinity, La7), la diretta della conferenza stampa di Mario Draghi dovrebbe essere trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi. Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.