Mariano Laurenti, morto il regista delle commedie sexy

Mariano Laurenti, 92 anno, è morto il 7 gennaio 2022 a Gubbio: il regista romano ha legato il suo nome ad alcuni titoli cult delle commedie sexy all'italiana ed ai musicarelli che hanno portato sul grande schermo le canzoni di Nino D'Angelo che lo considerava un suo mentore. L'artista napoletano è stato tra i primi a commentare la morte del regista che dal 2006 si era trasferito nella cittadina umbra.

Nato a Roma 15 aprile 1929, Mariano Laurenti ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni cinquanta al fianco di registi importanti come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno. Il suo esordio dietro la macchina da presa avvienine nel 1966 con Il vostro superagente Flit con Raimondo Vianello, parodia del film Il nostro agente Flint. Tra gli anni sessanta e settanta dirige alcuni musicarelli, tra i quali I ragazzi di Bandiera Gialla, Zingara e Ma che musica maestro!

Negli anni settanta Mariano Laurenti diventa uno dei registi più importanti del filone delle commedie sexy all'italiana, dirigendo alcuni film che diventeranno dei cult come Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, La bella Antonia, prima monica e poi dimonia, La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono, Classe mista, Il vizio di famiglia, La liceale nella classe dei ripetenti, L'infermiera di notte, La liceale seduce i professori e L'infermiera nella corsia dei militari.

Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, costato 90 milioni di lire, incassò 640 milioni di lire al botteghino nonostante fosse vietato ai minori di 18 anni, la commissione scrisse del film "contiene numerosissime scene scabrose con risvolti triviali, scene erotiche e nudi femminili oltre a numerose battute triviali non compatibili con la sensibilità di detti minori".

Negli anni 80 diventa il mentore di Nino D'Angelo portando l'artista napoletano sul grande schermo con film come Un jeans e una maglietta, La discoteca, Uno scugnizzo a New York e Pop corn e patatine. L'artista napoletano, appena appresa la notizia della scomparsa del regista romano, ha scritto su Facebook " Ciao Mariano e grazie per tutto quello che mi hai insegnato.. Buon viaggio amico mio R.I.P".