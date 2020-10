Maria Monsè: “I ritocchi al naso di mia figlia? Meriterei un premio”

Nessun pentimento per Maria Monsè che crede di meritare un premio per i ritocchi al naso della figlia di soli quattordici anni: ospite de La vita in diretta la soubrette ha detto che avendo fatto solo un refilling la ragazza non è stata sottoposta a un intervento chirurgico ma a tre punture di acido ialuronico.

Maria Monsè è andata in televisione per respingere le accuse che le sono state mosse dopo che aveva fatto sottoporre la figlia Perla Maria, 14 anni, a un ritocco chirurgico del naso. Ospite de La vita in diretta la soubrette ha spiegato il suo punto di vista, quando Alberto Matano le ha chiesto se non fosse troppo presto per la figlia sottoporsi alla chirurgia estetica, la Monsè ha replicato: "Non si accettava, sui social la prendevano in giro. Non è stato un capriccio. Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua piccola?".

Perla Maria prima di fare l'intervento ha parlato anche con uno psicoterapeuta "A questa età le ragazze di oggi sono già piccole donne. E poi Perla è molto matura. Non capisco perché avrebbe dovuto convivere con questo problema. Dovrei essere premiata per il fatto di aver reso felice mia figlia. Ed a differenza di come mi vogliono far apparire, io volevo lanciare un messaggio alle ragazze che se hanno un complesso invece di aspettare i 18 anni possono superarlo prima", ha detto Maria Monsè rispondendo alle critiche di un chirurgo plastico presente in studio che aveva appena dichiarato: "Gli interventi dopo i 18 anni vanno fatti".

La discussione è degenerata quando Ema Stokholma, disc jockey e conduttrice radiofonica, ha detto che in questi casi ci vorrebbe l'intervento degli assistenti sociali e Monsè ha risposto: "Ma tu hai figli? Rispondi: hai figli?". Alberto Matano ha bloccato la discussione dicendo che l'intervento dei professionisti del settore gli sembrava esagerato e inappropriato.

I servizi sociali erano stati chiamati in causa anche dalla giurata di Ballando sotto le stelle, pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli commentando la copertina di Nuovo aveva detto: "Non so se mi disturba di più l'idea che faccia rifare il naso alla figlia minorenne o mostri io tutto sulla copertina di una rivista. In ogni caso, assistenti sociali subito".