Maria De Filippi non va in onda giovedì 18 marzo con Amici e Uomini e Donne: ecco perchè

Non andrà in onda nessun programma di Maria De Filippi domani, giovedì 18 marzo 2021, nel pomeriggio di Canale 5 e di Italia 1, e il perchè ha a che vedere con una triste ricorrenza: si celebra infatti proprio domani la Giornata Nazionale per le vittime del Covid.

Come gli spettatori sanno, Amici e Uomini e Donne, proprio come tutti gli altri show prodotti dalla Fascino, la società di produzione che fa capo alla De Filippi, vanno in onda già registrati, pertanto non c'è la possibilità di inserire uno spazio commemorativo in diretta.

Come riporta Davidemaggio.it, Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice di aggiungere un cappello introduttivo per la Giornata Nazionale per le vittime del Covid, ma la Fascino avrebbe declinato, preferendo prendere un giorno di pausa con le proprie trasmissioni.

Come cambia il palinsesto? Domani su Canale 5 non andranno in onda nè Uomini e Donne, alle 14:45, nè il daytime di Amici, alle 16:10. Al loro posto ci sarà una doppia puntata della soap Una vita.

Verrà sostituita anche la striscia di Amici su Italia 1, dove, alle 19:00, andrà in onda un episodio della serie CSI: Miami.

E a proposito della giornata per il ricordo delle vittime di Covid, Mediaset, con una nota ufficiale, ha comunicato di volerla commemorare "con la massima intensità per non dimenticare chi non c'è più e per sensibilizzare sull'emergenza sanitaria che continua. Nell'arco della giornata andrà in onda più e più volte su tutte le reti Mediaset un contenuto video di 30 secondi, 'La memoria non si spegne', dedicato a chi non ce l'ha fatta per colpa della pandemia. In più, sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato 'In ricordo di chi vivrà per sempre'. Ma la cosa più importante è che i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i TG, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile".