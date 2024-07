Marco Liorni su Rai 1: Sarà lui a condurre l'Anno che verrà" al posto del "fuggitivo" Amadeus

Marco Liorni è di certo uno dei volti più noti della Rai degli ultimi anni, in veste di conduttore televisivo ha infatti già dimostrato più volte di saperci fare molto. Non per niente a lui è stata anche affidata la conduzione de L'Eredità, il quiz record di ascolti sulla Tv nazionale. Adesso però, sembra che per lui stia per iniziare un'altra avventura del tutto nuova.

L'anno che verrà: Marco Liorni prende il posto di Amadeus

Sì, esatto. Secondo quanto riportato da Dagospia nelle ultime ore, i vertici della Rai hanno intenzione di affidare a Liorni quello che, da ormai diversi anni, era il programma solitamente sotto la conduzione di Amadeus. Il suo collega avrà infatti il compito di condurre 'Anno che Verrà. La decisione è stata presa senza neanche prendere in considerazione il già impegnatissimo Carlo Conti, il quale invece ha per le mani tutto ciò che concerne la prossima edizione di Sanremo 2025.

Reazione a catena su Rai 1: Marco Liorni conduce dal 19 giugno la 17esima edizione del game show

Di certo si tratta di una decisione che ha come primo obbiettivo quello di mettere una pezza all'addio di Amadeus alla Rai, dato che a partire dal prossimo autunno sarà uno dei nuovi volti di Canale Nove. Ma tutto ciò è anche una bella sfida per Liorni, il quale si trova ora per le mani quella che, se giocata al meglio, potrebbe essere una posizione fissa anche per le edizioni successive del tradizionale programma, che accompagna gli italiani fino allo scadere del fatidico countdown che sancisce l'inizio del nuovo anno. Al momento non è ancora noto chi sarà la co-conduttrice.