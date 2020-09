Maratona Mentana, stasera su La7 continua la diretta: come vederla anche in streaming

La Maratona Mentana, sempre attesa in periodo elettorale, continua stasera su La7 in diretta, dopo essere partita già intorno alle 14:15. Sarà possibile anche vederla in streaming, sempre ricordando però che Enrico Mentana farà una piccola pausa intorno all'ora di cena.

La diretta di La7 si è aperta oggi, lunedì 21 settembre 2020, intorno alle 14:15, portando con sè anche la piccola gaffe dello stesso Enrico Mentana, non in studio al momento stabilito perchè alla ricerca di un microfono. Come da tradizione, anche i risultati del Referendum e delle elezioni regionali infatti saranno commentati dal direttore del TG La7 insieme agli ospiti in studio: tra gli annunciati al momento ci sono Franco Bechis, Marco Damilano, Tommaso Labate, Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Mario Sechi, Lina Palmerini.

La Maratona Mentana farà però una pausa di poco più di un'ora a partire dalle 19:55, per consentire la normale programmazione della rete. Si tornerà in diretta per commentare le elezioni a partire dalle 21:15, subito dopo la puntata di Otto e Mezzo, e si andrà avanti, stando alla guida TV di La7, fino alle 3 del mattino.

Come vedere la Maratona Mentana in streaming

La Maratona Mentana viene trasmessa in TV su La7 e in streaming su La7.it, la piattaforma multimediale della stessa rete. Su cui è possibile seguire i risultati elettorali e quelli del referendum anche senza necessariamente assistere a tutta la diretta: sul sito troverete infatti una sezione dedicata, arricchita da contributi video estratti dalla stessa Maratona.

