Maradona: una serie biografica sulla leggenda del Napoli in arrivo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video annuncia la realizzazione di una nuova serie Prime Original ispirata alla vita di Diego Armando Maradona, una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventati noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. Prodotto da BTF Media, in associazione con Dhana Media e Raze, questa produzione internazionale porterà i clienti Amazon Prime alla scoperta della vita dell'ex calciatore, dall'infanzia alla sua carriera a cavallo tra Argentina, Spagna e Italia e mostrerà quanto il suo ruolo sia stato fondamentale nel portare la nazionale argentina a vincere i Mondiali del 1986 in Messico e la SSC Napoli a vincere due scudetti, una Coppa Italia, la coppa UEFA e la Supercoppa italiana. Alcuni episodi saranno girati a Napoli con attori locali e mostreranno i luoghi, i quartieri, i locali nei quali Maradona è stato accolto come un eroe contemporaneo.

"Ci sono pochi sportivi la cui notorietà trascenda le generazioni e i confini geografici - Maradona è un nome noto in tutto il mondo e gli episodi della sua carriera sono ancora oggi citati tra i migliori momenti nella storia calcistica" dichiara Brad Beale, Vice President, Worldwide TV Content Acquisition di Amazon Prime Video. "Siamo molto entusiasti di accompagnare i clienti Prime in questo incredibile viaggio".

"La storia esplorerà anche gli aspetti meno noti di Diego e lo rappresenterà non solo come campione, ma anche come uomo. Insieme ad Amazon Prime Video, Dhana Media e Raze, stiamo approfondendo la sua storia per presentare le varie sfaccettature al pubblico" afferma Francisco Cordero, Co-Founder e CEO di BTF Media.

Questa è la terza serie Prime Original per il Messico annunciata da Amazon Prime Video dopo Diablo Guardián, serie che ha appena esordito, e Un Extraño Enemigo, che verrà lanciata prossimamente.

