Maradona: arriva il canale interamente dedicato su Pluto TV

A un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, Pluto TV dedica - a partire da oggi 25 novembre 2021 - un intero canale in lingua originale per celebrare la vita e le gesta del calciatore.

Un uomo, un mito, una leggenda. Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre dello scorso anno, ha fatto sognare milioni di persone, appassionati di calcio e non, con le sue prodezze calcistiche. Un uomo che è diventato un mito e che, nel corso del tempo, è riuscito a farsi portavoce del sentimento di un'intera generazione e che alla fine ne è diventato un simbolo.

diego maradona

Ad esattamente un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, Pluto TV - da oggi giovedì 25 novembre - dedica un intero canale in lingua originale per celebrare la vita e le gesta di quello che ad oggi è considerato il calciatore più grande di tutti i tempi. Tra le figure più controverse e iconiche nella storia dello sport, dalla personalità eccentrica e polarizzante dentro e fuori dal campo, ha scritto pagine fondamentali della storia del calcio moderno. L'improvvisa morte suscito un grande dolore in tutto il mondo: in Argentina il presidente Alberto Fernández dichiarò tre giorni di lutto nazionale mentre, a Napoli si tennero veglie per strada e migliaia di tifosi sfilarono per il centro della città fino ad arrivare in Piazza del Plebiscito.