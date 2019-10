Manuel Frattini, morto a 54 anni per un malore la star del musical italiano

Manuel Frattini è morto improvvisamente per un malore all'età di 54 anni. L'artista, star del musical italiano, si trovava a Milano per uno spettacolo di beneficenza, e il malore gli ha provocato l'arresto cardiaco che ha reso inutile il tempestivo tentativo di soccorso del personale medico.

Manuel Frattini aveva una formazione artistica completa nella danza avendo studiato sia la classica che il jazz che la danza moderna. Ha iniziato la sua carriera in televisione presso la RAI e Mediaset contribuendo alle scenografie e alle corografie di numerose trasmissioni tra le quali ricordiamo La Sai l'ultima" e Fantastico.

Il 1991 segna il suo distacco dal mondo del piccolo schermo per dedicarsi interamente a ciò che amava di più, il teatro musicale. E' Saverio Marconi, un altro nome storico del musical italiano, a convincere Manuel Frattini a buttarsi anima e corpo nel teatro affidandogli il ruolo di Mike Costa nel musical A Chorus Line. Dopo aver recitato in Cantando sotto la pioggia nella stagione 1996/1997 in quella successiva gli viene affidato il ruolo di Gedone nel musical Sette spose per sette fratelli, dove i protagonisti sono Raffaele Paganini e Tosca. Dopo Tributo a George Gershwin - Un Americano a Parigi dove affianca Christian De Sica ritorna a lavorare con Saverio Marconi in La piccola bottega degli orrori. Lo ricordiamo inoltre protagonista in Pinocchio - Il grande musical con le musiche dei Pooh e in Peter pan con le musiche di Edoardo Bennato. Nel 2012 interpreta sé stesso in Sindrome da musical.

La carriera di Manuel Frattini è stata costellata da numerosi successi e riconoscimenti, il suo Peter Pan nel 2008 risulta il musical più visto della stagione aggiudicandosi il prestigioso premio Biglietto d'Oro, nel 1996 gli viene assegnato il premio Premio Bob Fosse - un Oscar per il Musical. Nel 1997 gli viene consegnato il Primo Premio Nazionale Sandro Massimini. Nel 2013 il Premio alla Carriera consegnato da "Tip Tap Show" e nel 2016 si aggiudica il Premio Flaiano per la sezione Musical.

La morte improvvisa di Manuel Frattini, avvenuta a Milano dove si trovava per partecipare ad una serata di beneficenza insieme a molti colleghi, ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio che gli artisti che lo hanno conosciuto stanno scrivendo sulle pagine social. Barbara D'Urso appena appresa la notizia ha scritto "Ciao Manuel... amico di sempre. compagno di mille avventure. noi, i tuoi amici, siamo senza respiro". Roby Fachinetti dei Pooh ha lasciato un commosso ricordo "un profondo lutto ha colpito tutti noi, per la morte di un vero amico e di un grande artista: Manuel Frattini. Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano e la sua impareggiabile recitazione nel nostro "Pinocchio" rimarrà nei nostri cuori... indimenticabile! Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel! Buon Viaggio". Gabriella Golia lo ricorda con queste parole "eri un coreografo e ballerino di una bravura unica. Ricordo le coreografie che hai realizzato per me per la trasmissione Simpaticissima. Sembra impossibile tu non ci sia più".