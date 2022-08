Manuel Bortuzzo pubblica un bacio con la nuova fidanzata: è la tiktoker Angelica Benevieri

Dopo la rottura con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo si è fidanzato con Angelica Benevieri, come dimostra il bacio pubblicato su Instagram.

Manuel Bortuzzo ha trovato un nuovo amore dopo la rottura con Lulù Selassiè: il nuotatore ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio con Angelica Benevieri, la ragazza di cui si è innamorato. Il nuovo flirt dell'ex Vippone è una ticktoker con circa 300mila follower.

Era il 25 aprile del 2022, mentre l'Italia festeggiava l'anniversario della Liberazione, Manuel Bortuzzo affidava all'ANSA il comunicato in cui annunciava la fine della sua storia con Lulù Selassiè, un gesto da vero VIP che qualche mese dopo è stato emulato da Ilary Blasi e Francesco Totti. Oggi, in maniera molto più sobria, Manuel Bortuzzo ha lasciato intendere che una nuova ragazza ha preso il posto della coinquilina del Grande Fratello Vip 7, il giovane ha pubblicato, nelle storie di Instagram un bacio con la fidanzata.

La nuova fiamma del nuotatore è Angelica Benevieri, 20 anni, romana, o per lo meno vive nella capitale, i più attenti la ricordano per una comparsata in Le indagini di Lolita Lobosco, la serie televisiva con Luisa Ranieri, liberamente ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi. Angelica su TikTok ha quasi 300mila follower, su Instagram poco più di 40mila.

Sui social, da qualche giorno, si mormorava che Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si frequentassero, ora, con il bacio pubblicato da Manuel, è arrivata la conferma ufficiale. La relazione con Lulù Selassiè, dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, non ha resistito alle pressioni esterne, in particolare, sembra che il padre del nuotatore fosse contrario al loro rapporto e abbia insistito, come un novello Don Abbondio, affinché suo figlio lasciasse la principessa etiope. Manuel, da parte sua, ha sempre detto che la decisione di rompere con Lulù e stata solo sua.