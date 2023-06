Maneskin, Victoria De Angelis con la nuova fidanzata: ecco chi è la ragazza

Prima di tornare sui palchi di tutta Europa con i Maneskin, la bassista Victoria De Angelis si è presa una vacanza con la nuova fidanzata. Le due ragazze hanno trascorso del tempo ad Ibiza e Formentera a bordo di uno yacht, accompagnate dagli altri membri del gruppo, ad eccezione di Damiano David.

Il settimanale Chi ha immortalato i baci e e le effusioni tra Victoria De Angelis e Luna Passos, questo il nome della ragazza che ha condiviso la vacanza con il volto femminile dei Maneskin e con Thomas Raggi, Ethan Torchio ed altri amici della band italiana più popolare all'estero. Nelle foto il chitarrista è con la fidanzata Lavinia mentre il batterista sembra senza la sua Laura.

Luna Passos è nata in Brasile nell'isola caraibica di Saint Martin, nelle sue vene scorre anche sangue olandese. Ha iniziato a lavorare come modella a quattordici anni, scoperta da un esperto del settore grazie ad alcune foto pubblicate su Instagram. Luna ha lavorato con marchi importanti come Yves Saint Laurent, protagonista della campagna autunno-inverno 2022 del noto marchio.

I Maneskin quest'estate si esibiranno negli stadi, domenica 16 luglio saranno allo Stadio Nereo Roccodi Trieste, il 20 e 21 luglio suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma: Infine, il 24 e 25 luglio 2023, allo Stadio San Siro di Milano. Le date sono tutte sold out