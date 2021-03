I Maneskin a Che tempo che fa, stasera su Rai3

I Maneskin saranno ospiti di Che tempo che fa nella puntata in onda stasera su Rai3.

Annunciati un po' a sorpresa attraverso i profili social della trasmissione, i quattro musicisti romani solo poche ore fa hanno trionfato a Sanremo 2021.

Alla loro prima volta al Festival di Sanremo, i Maneskin non sono mai stati tra i favoriti alla vigilia della kermesse. Una volta presentato il brano in gara, non hanno mai calcato il podio, nelle classifiche provvisorie, se non durante la quarta serata, grazie ai voti dei giornalisti: i Maneskin si sono quindi ritrovati in seconda posizione, prima di Willie Peyote e alle spalle del duo Colapesce/ Dimartino.

Determinante dunque, nella serata finale, è stato il voto del pubblico da casa, che ha fatto volare la band romana in testa alla classifica definitiva.

E saranno proprio i Maneskin, come hanno confermato stamattina in conferenza stampa, a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021, che dovrebbe tenersi all'Ahoy Rotterdam di Rotterdam tra il 18 e il 22 maggio 2021.

Il prossimo appuntamento con la band, subito dopo Sanremo, sarà per il 19 marzo 2021, giorno in cui verrà pubblicato il nuovo album, Teatro d'ira - Vol. I.