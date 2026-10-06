Mammina: Jessica Chastain non ha "mai interpretato un personaggio così" per il regista Rob Savage

Jessica Chastain si prepara a confrontarsi con uno dei ruoli più insoliti della sua carriera in Mammina, il nuovo horror diretto da Rob Savage, prodotto da James Wan e dalla Blumhouse.

L'attrice interpreta infatti due versioni dello stesso personaggio: la madre di Bela e la misteriosa entità che assume le sue sembianze.

È proprio questa particolare "prova" a essere al centro della featurette esclusiva del film che possiamo mostrarvi su Movieplayer.it.

Ed è proprio Jessica Chastain, insieme al regista e al produttore, a raccontare come è nato il personaggio e cosa ha significato confrontarsi con una presenza così diversa dai ruoli interpretati in precedenza.

Non usa mezze parole James Wan: "La nostra arma segreta più grande è Jessica Chastain". Il sorriso e gli occhi sono sempre quelli, dolcissimi, che abbiamo imparato a conoscere da spettatori, ma questa volta sono accompagnati da un'inquietudine che serpeggia, costante , sotto la superficie del film.

Perchè 'Mammina' non è una semplice creatura soprannaturale, ma una presenza che utilizza l'immagine della vera madre di Bela per costruire con la bambina un rapporto sempre più inquietante.

Un personaggio che è riuscito a sfidare anche l'attrice premio Oscar: "Ho pensato a quanto fosse reale, a che senzazione fa cercare di tenersi la pelle addosso? Poi ho fatto quella faccia, e Rob ha detto 'Ecco Mammina'. In lei c'è una sorta di disperazione, ed è quello che volevo interpretare".

Ad alzare ulteriormente le aspettative c'è un commento di Rob Savage: "Per quanto siano stati iconici tutti i personaggi interpretati da Jess, non ne ha mai interpretato uno come questo".

Al centro della storia raccontata dal nuovo horror Blumhouse c'è Bela, una ragazzina che instaura un rapporto con un'entità sinistra presente nella sua casa. La creatura assomiglia in modo inquietante alla madre della bambina, trasformando una figura familiare in qualcosa di sempre più minaccioso.

Nel cast, accanto a Jessica Chastain, ci sono Jay Duplass nel ruolo di 'Daddo' e Arabella Olivia Clark nei panni di Bela. Completano il cast Dichen Lachman, Arian Moayed e Karen Allen.

Mammina è diretto da Rob Savage, già regista di Host - Chiamata Mortale e The Boogeyman, su una sceneggiatura di Nathan Elston, basata sul romanzo L'altra mamma di Josh Malerman.

Il film, prodotto da James Wan e dalla Blumhouse Atomic Monster, sarà nelle sale italiane a partire dall'8 ottobre 2026, distribuito da Universal.