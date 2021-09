Malmö-Juventus stasera in chiaro: dove vedere in TV e in streaming la partita di Champions League

Stasera si gioca Malmö-Juventus, primo match di Uefa Champions League 2021/2022: ecco come sarà possibile vedere la partita in TV e in streaming.

Malmö-Juventus, che si gioca stasera alle 21:00, è il primo match della Uefa Champions League 2021/22. La gara è proposta in diretta e in esclusiva in chiaro grazie a Mediaset.

Dove vederla in TV

Malmö-Juventus sarà trasmessa in TV in prima serata su Canale 5. Dall'Eleda Stadium di Malmö va in scena la sfida tra gli svedesi allenati dall'ex rossonero Jon Dahl Tomasson e la nuova Juventus di Allegri, alla ricerca del riscatto dopo un brutto avvio di campionato.

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin.

A seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della prima giornata di Champions.

Dove vederla in streaming

Malmö-Juventus sarà naturalmente visibile anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il prepartita sarà affidato a Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

Inoltre, per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, quattordici gare della prima giornata (14 e 15 settembre) saranno visibili in diretta streaming su Mediaset Infinity, sfide tra cui spicca "Liverpool-Milan" che sancisce il ritorno dei rossoneri in Champions dopo sette stagioni.

E grazie all'opzione "Diretta Champions" è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale.

Mercoledì 15 settembre, su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli, con Mino Taveri, Daniele Massaro e Riccardo Ferri.

A seguire, nel post-partita Champions su Mediaset Infinity ampia sintesi di "Inter-Real Madrid" con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Daniele Massaro, Riccardo Ferri, Mino Taveri e Graziano Cesari.