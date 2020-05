Malena: perché una donna diventa pornostar, spiegato psicologicamente

Secondo Malena, c'è una spiegazione psicologica per la quale una donna decide di diventare una pornostar: ecco quale.

Intervistata da Alessandro Di Sarno de Le Iene, Malena ha svelato perché una donna diventa pornostar, o almeno lo spiegato psicologicamente: si tratterebbe di un conflitto col padre, dal quale potrebbe essersi sentita trascurata durante l'infanzia. Ma andiamo con ordine.

La pornostar Malena in una immagine sensuale

Dopo che Malena ha spiegato quanto viene pagata una pornostar, Di Sarno si è sentito pronto a raccogliere nuove confessioni. Malena decide di rivelargli il motivo per cui una donna decide di entrare nel mondo del porno. Dimenticatevi ragioni economiche o di piacere, l'attrice ha una spiegazione psicologica: "Le attrici che fanno questo lavoro è perché non hanno vissuto bene il rapporto con il padre. Si sono sentite abbandonate dalla figura principale. Così diventa quasi una vendetta verso gli uomini che diventano oggetto per il proprio successo".

Alessandro Di Sarno è andato a casa di Malena con l'intento di raccogliere soldi per un'associazione che aiuta anziani, famiglie e giovani in difficoltà. L'inviato de Le Iene ha trascorso diversi giorni con la pornodiva - con buona pace delle restrizioni imposte dalla Fase 2 - e, oltre a raccogliere le sue confidenze, si è fatto dare anche un pelo che sarà messo all'asta per beneficenza.

Malena, che su Instagram ha più di 500mila followers, e che è stata introdotta al mondo del cinema hard da Rocco Siffredi, aveva confessato a Domenica Live che il padre quando ha scoperto che aveva iniziato a fare film porno l'ha rinnegata dicendole che non voleva che portasse più il suo cognome.