Chi è Malena la Pugliese, la pornostar

Scopriamo chi è Filomena Mastromarino, nome vero di Malena la Pugliese, celebre pornostar italiana scoperta da Rocco Siffredi ed in seguito divenuta celebre come personaggio televisivo.

Malena la Pugliese, pseudonimo di Filomena Mastromarino, è una pornostar, conosciuta anche come "Malena Nazionale", che è stata scoperta da Rocco Siffredi e che in seguito è diventata un personaggio di spicco dei talk show e dei salotti televisivi italiani, prendendo parte anche a L'Isola dei Famosi nel 2018.

Nata nel 1983 a Noci, in provincia di Bari, Malena, sin da una tenera età sognava di poter lavorare nel mondo dello spettacolo; nel 2013 viene eletta come delegata all'assemblea nazionale del Partito Democratico e rimane molto colpita dal premier Matteo Renzi, che definisce come l'artefice di un Governo "di gente nuova, non abituata ai vecchi sistemi".

Nel 2016, all'età di 30 anni, la Mastromarino decide di cambiare vita: abbandona la politica e chiede a Rocco Siffredi di fare un provino. A questo proposito Filomena ha spiegato: "Perché ho scelto il set e questo tipo di cinema? Tutti nascondiamo un pò questo lato birichino. Io sono una ragazza normalissima che ha però questo lato e vuole viverlo: sono pronta a tutto, a esperienze intriganti."

Durante un'intervista di Barbara Costa, diffusa da Dagospia, la pornostar ha parlato candidamente della sua vita prima dei film a luci rosse: "Io il mondo dello scambismo l'ho frequentato, a lungo, e ho visto coppie, di ogni età, anche coppie mature, scambiarsi, e così riscoprire la propria sessualità. È un rimettersi in gioco, perché alcune coppie è proprio tramite lo scambismo che sperimentano trasgressioni mai provate prima."

"Con il porno non ho fatto altro che affermare liberamente la mia sessualità ma soprattutto ho realizzato il mio sogno più grande: fare eccitare milioni di uomini e donne attraverso la mia immagine e le mie performance sessuali. Tutto quello che una donna fa nel porno, lo fa assolutamente perché lei lo vuole fare", ha concluso Malena la Pugliese.