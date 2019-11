Maleficent: stasera in TV su Rai 2 il film con Angelina Jolie

Maleficent: questa sera in TV su Rai 2, il film Disney con Angelina Jolie e Elle Fanning sulla storia della leggendaria Malefica, antagonista della principessa Aurora. .

Maleficent andrà in onda stasera in TV su Rai 2, alle ore 21.20, il film Disney con Angelina Jolie e Elle Fanning, nominato a un Premio Oscar per i migliori costumi.

La storia di Maleficent, uscito nel 2014, è quello di scoprire il passato di Malefica, la strega che lanciò un maleficio sulla piccola e bella Aurora, facendola addormentare dopo aver toccato il fuso di un arcolaio. Scopriamo che un tempo era una felice abitante dei boschi del regno, una fata, con ali maestose e amata da tutti.

Malefica, però, si innamora del re Stefano (Sharlto Copley), per poi essere da lui amaramente tradita. Quando Stefano diventerà padre della piccola Aurora (Elle Fanning), la strega scaglia la maledizione su di lei, diventando spietata come tutti la conosciamo. Ma, al contrario di ciò che pensa, Malefica si troverà a fare i conti con il vero amore.

A vestire i panni di Malefica, come anticipato, è l'attrice premio Oscar Angelina Jolie, mentre la giovane e angelica Aurora è interpretata da Elle Fanning. Nel cast troviamo anche Sam Riley (Fosco), Sharlto Copley (Re Stefano), Lesley Manville, Imelda Staunton e Juno Temple nei panni delle tre fate Fiorina, Giuggiola e Verdelia.