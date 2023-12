Make Up Stars: il talent show sul make-up presentato da Pilar Rubio è disponibile da oggi su Rakuten TV

Oggi 31 dicembre arriva su Rakuten TV Make Up Stars, il talent show sul make-up condotto da Pilar Rubio

Make Up Stars, il nuovo talent show prodotto da RTVE Play in collaborazione con Rakuten TV e Mega TV, è pronto a fare il suo debutto su Rakuten TV. Condotta da Pilar Rubio, la serie offre uno sguardo ravvicinato sull'universo del make-up professionale, esplorando l'influenza dei nuovi talenti del make-up sui social media. Il talent show sarà trasmesso in anteprima il 31 dicembre su Rakuten TV 1 sarà disponibile in 42 paesi europei nella sezione Free della piattaforma.

Make Up Stars

Il talent show, ideato da Develovers, si propone di scoprire talenti emergenti nel campo del make-up e della bellezza, evidenziando il trucco come forma di espressione artistica. Otto concorrenti si sfideranno a colpi di glitter, ombretti e fard, cercando di diventare il miglior professionista del make-up e di conquistare il cuore degli spettatori.

Il Giurato di Eccellenza

Oltre a Pilar Rubio, il panel di giurati permanenti è composto da figure di spicco nel mondo del make-up come David Molina: Make-up artist internazionale con collaborazioni di prestigio con brand come Dior, Versace e Givenchy. Ha lavorato con celebrità come Victoria Beckham, Ashton Kutcher e Maria Sharapova.

Il terzo giurato è Camila Redondo: Designer e influencer, vincitrice dell'Idolo Award 2023 per il miglior content creator beauty. Gestisce l'account "Nobody is ugly" e è una voce autorevole nel mondo del make-up online.

Un Viaggio nel Mondo del Make-Up

La regista Ainhoa Casado, con oltre 20 anni di esperienza nella direzione di team creativi in televisione, guiderà gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso diversi aspetti del make-up, come body painting, caratterizzazione, make-up editoriale, drag queen, protesi ed effetti speciali.

Ospiti e Masterclass

Ogni episodio accoglierà ospiti speciali come Lola Lolita, Carmen Farala e altri, che parteciperanno anche alle esibizioni musicali. I concorrenti avranno l'opportunità di assistere alle masterclass tenute da rinomati professionisti del make-up come Miss Claudia, Anna Cartes, David Martí e Dugarte.

Conclusione

Alla fine della stagione, il concorrente più versatile avrà l'opportunità di vincere un soggiorno a Londra e un corso di formazione presso la prestigiosa scuola di make-up di Christine Blundell, vincitrice di un premio Oscar. Make Up Stars promette di rivelare nuovi talenti e di ispirare gli spettatori con la magia e l'arte del make-up.