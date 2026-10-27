Maelstrom, Keanu Reeves prende il posto di Alan Ritchson nel nuovo thriller Netflix

Cambio di protagonista per Maelstrom, il nuovo thriller d'azione targato Netflix. Dopo l'uscita di scena di Alan Ritchson, inizialmente scelto per il ruolo principale, sarà Keanu Reeves a guidare il film diretto da Jaume Collet-Serra.

I motivi dell'addio della star di Reacher non sono stati resi noti, mentre il progetto può ora contare su uno dei volti più riconoscibili del cinema action contemporaneo.

Alla regia ci sarà Jaume Collet-Serra, già dietro Carry-On per Netflix e abituato a costruire storie basate su tensione, spazi chiusi e situazioni estreme. Elementi che saranno centrali anche in Maelstrom, dove il pericolo arriverà da più fronti.

Maelstrom, Keanu Reeves intrappolato nel mezzo di un uragano

Keanu Reeves

La storia ruota attorno a un Federal Marshal incaricato di proteggere la compagna di un trafficante d'armi. La donna ha deciso di collaborare con la giustizia ed è pronta a testimoniare contro il suo compagno entrando nel programma di protezione testimoni.

La situazione precipita nell'arco di una sola notte. Mentre un violento uragano si abbatte sulla zona, le comunicazioni vengono interrotte e l'arrivo dei rinforzi diventa impossibile. Il Marshal e la testimone si ritrovano quindi isolati, costretti ad affrontare gli uomini inviati dal trafficante per impedire che lei possa parlare.

Un'impostazione che combina assedio, disaster movie e action thriller, giocando proprio sull'impossibilità di fuggire o chiedere aiuto. Non sorprende che il progetto sia stato descritto, fin dalle sue origini, come una sorta di "Die Hard durante un uragano".

La sceneggiatura è attualmente nelle mani di Mark Bianculli, autore di How to Rob a Bank, che sta rielaborando una prima versione firmata dal compianto Gregory Fitzpatrick.

Un progetto rimasto fermo per più di trent'anni

La storia produttiva del film è quasi lunga quanto quella di alcuni franchise hollywoodiani. Maelstrom nasce infatti nei primi anni Novanta: la sceneggiatura venne venduta alla Warner Bros. nel 1993, quando Jeff Robinov lavorava ancora come agente.

All'epoca il progetto attirò l'attenzione proprio per la sua premessa molto semplice e immediata. Dopo oltre tre decenni di tentativi, Netflix ha deciso di riportarlo in vita, facendone il primo titolo legato al nuovo accordo stretto con Robinov.

Un nome che conosce bene il cinema commerciale: durante la sua esperienza come presidente di Warner Bros. Pictures ha seguito franchise di enorme successo, dalla trilogia de Il Cavaliere Oscuro a Una notte da leoni.

Keanu Reeves continua a puntare sull'action

L'arrivo di Keanu Reeves in Maelstrom sembra particolarmente naturale considerando il percorso recente dell'attore. Dopo aver consolidato ulteriormente il suo status di icona action con la saga di John Wick, Reeves continua infatti ad alternare progetti molto diversi tra loro.

L'attore è anche in trattative per entrare nel prossimo film di James Wan, The Gangster, The Cop, The Devil, mentre nel 2027 tornerà a prestare la voce a Shadow in Sonic the Hedgehog 4.

Con Maelstrom, invece, Keanu Reeves potrebbe ritrovarsi nuovamente al centro di una storia costruita sull'azione fisica, sull'isolamento e sulla sopravvivenza. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita, ma dopo trentatré anni di attesa il progetto sembra finalmente pronto a uscire dalla tempesta produttiva.