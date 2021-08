Maccio Capatonda tutto nudo nel video dell'estate: che thriller

Maccio Capatonda ha deciso di rilasciare il trailer di quello che lui stesso definisce come "il film dell'estate". Nel brevissimo video "vecchio stile" un Maccio completamente nudo si trova costretto a dover affrontare uno spaventoso accappatoio fucsia.

Finita la doccia il nostro eroe tenta di raggiungere l'accappatoio ma all'improvviso ci accorgiamo che qualcosa non va: l'accappatoio inizia a fuggire. Maccio lo insegue finché non lo trova fermo su un'altalena e quando alla fine ci mette le mani sopra ci viene svelato il titolo: "L'Acchiappatoio".

Maccio ha iniziato a pubblicare i suoi primi trailer-parodia verso la fine degli anni '00 e, grazie anche alle sue collaborazioni con Mai Dire, ha dato vita ad una lunga serie di finti trailer cinematografici che ci hanno fatto ridere a crepapelle e che ormai sono impressi per sempre nei nostri cuori.

Nel corso degli anni Maccio Capatonda ha ricreato innumerevoli parodie in cui ha preso in giro ogni cliché esistente, concentrandosi principalmente sul cinema americano. In ogni caso l'attore non ci ha privato di alcune parodie italiane, come quella di Natale al Cesso, un ovvia presa in giro dei cinepanettoni di Boldi e De Sica.