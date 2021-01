Lynn: Groenlandia annuncia la nuova divisione dedicata al cinema diretto da donne, ecco i primi progetti

Lynn è la nuova divisione di Groenlandia che sarà completamente dedicata al cinema diretto da donne, e l'annuncio di questa realtà svela inoltre i primi progetti in fase di sviluppo che comprendono lungometraggi e cortometraggi.

L'annuncio svela che l'iniziativa permetterà di mettere a disposizione l'esperienza produttiva e il know how della casa di produzione per promuovere e produrre esclusivamente progetti con registe donne.

L'obiettivo di Lynn è quello di mettere le registe al centro dell'industria cinematografica, senza preclusione di tono o genere, portando avanti progetti di sviluppo diversificati che coinvolgano sia giovani autrici, consolidando la tradizione di Groenlandia, sia registe più affermate.

La divisione prende il nome da Lynn Ø, un'isola disabitata della Groenlandia, volendo però portare avanti l'intenzione opposta, ovvero creare uno spazio che non c'era, popolarlo e farlo crescere.

Matteo Rovere ha dichiarato: "Sia che si tratti di action, dramma o commedia, Groenlandia ha da sempre l'ambizione di fare un cinema libero e creativo, all'insegna dell'inclusività e della sperimentazione linguistica. È necessario per questo impegnarsi in maniera concreta e specifica, supportando con tutta la struttura le registe e il loro punto di vista, per arricchire il sistema cinematografico. Il fatto che partner come Rai Cinema e Amazon Studios abbiano supportato da subito il progetto con passione aiuta il nostro percorso."

La line up, attualmente in continua evoluzione, sarà coordinata da Fabia Fleri e supervisionata da Alessia Polli e Eleonora Marangoni.

Tra i primi progetti ci sono due cortometraggi: Nato Ieri, diretto da Maria Sole Tognazzi, in collaborazione con Fondazione Telethon e prodotto con Rai Cinema e Capitan Didier, diretto da Margherita Ferri, in collaborazione con Emergency.

A dicembre hanno invece preso il via le riprese di due lungometraggi: Blackout Love, opera prima di Francesca Marino interpretata da Anna Foglietta, prodotto con il supporto di Amazon Studios e Settembre, diretto da Giulia Steigerwalt e interpretato da Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio e Thony, prodotto con Rai Cinema. È inoltre in fase di sviluppo la serie animata YU di Marta Bencich.